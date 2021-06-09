Ankara sele teslim oldu! MHP İl Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etti
Ankara'da yaşanan şiddetli sağanak yağış, Mamak ilçesinde sele sebep oldu. Ankara MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, sel felaketinin CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde başlatılan alt yapı çalışma alanına asfalt atılmadığı için yaşandığını söyledi.
Yeniakit.com.tr
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehri suya gömdü. Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel meydana geldi. Caddedeki araçlar suda sürüklendi, iş yerleri ile evleri su bastı.
Mansur Yavaş'a çağrı!
Ankara'da yaşanan felaketten sonra açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "ASKİ'nin Mamak Akdere Mah. Dereboyu Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışma alanına asfalt atılmadığı için yağmurla birlikte zeminde oluşan göçükler arabalara ağır hasar vermiştir. Mansur Yavaş'ı boş politik söylemler yerine Ankara'mıza hizmet etmeye davet ediyorum." dedi.
Selden sonra Mamak: