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Ankara Şehir Hastanesi’nin teknoloji altyapısı Türk Telekom’dan

Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük ‘kamu-özel işbirliği’ projelerinden Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’nin tüm bilgi teknolojileri alt yapısı, Türk Telekom Grubu tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:00
Ankara Şehir Hastanesi’nin teknoloji altyapısı Türk Telekom’dan

Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük ‘kamu-özel işbirliği’ projelerinden Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’nin tüm bilgi teknolojileri alt yapısı, Türk Telekom Grubu tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Hastanenin veri merkezi, bilgisayar ve çevre birimleri, bilişim güvenliği alt yapısının yanı sıra Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) de Türk Telekom tarafından sağlanacak.



Türk Telekom, sağlık alanındaki çözümleri ile Ankara Şehir Hastanesi’nin bilgi teknolojileri alt yapısını üstlendi. Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük ‘Kamu-Özel İşbirliği’ projelerinden olarak dünyadaki önemli sağlık merkezleri arasında yer alması beklenen Ankara Şehir Hastanesi’nin etkin bir şekilde çalışması için gereken tüm yazılımlar Türk Telekom tarafından bir araya getirildiği bildirildi. HICAMP Sağlık Çözümleri Platformu’nun devreye alındığı hastanede, bu yazılımların ihtiyaç duyduğu veri merkezi kurulumu ile tüm donanım, ağ ve diğer bilgi teknolojileri altyapısının entegrasyonu da yine Türk Telekom tarafından gerçekleştirildi.



Türkiye’deki sağlık yatırımlarına destek olduklarını belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyükleri olan Mersin ve Ankara Şehir Hastanesi’nin teknoloji alt yapısının iştirakleri İnnova tarafından kurulduğunu söyledi.



Türk Telekom olarak hemen her sektörden çok sayıda kurumun dijital dönüşümünde aktif rol aldıklarını dile getiren Önal, "Gerek yazılım tabanlı çözümler gerekse bilişim teknolojileri entegrasyonu çalışmalarını sağlık kampüsleri ile milyonlarca kişiye ulaştırıyoruz. Sağlık sektörüne özel olarak kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen çözümlerimiz ve sağlık kampüslerinin kendine özgü ihtiyaçlarını net bir şekilde karşılayan uygulamalarımızla birbirine entegre pek çok sistemin en yüksek etkinlik ve verimlilikle çalışmasını sağlıyoruz" dedi.



"Şehir hastanelerine desteğimiz devam edecek"


Önal, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "En modern teknolojilerle donatılan Ankara Şehir Hastanesi’nin tüm bilgi teknolojileri altyapısını Türk Telekom ve iştirakimiz İnnova olarak üstlendik. Veri merkezi, bilgisayar ve çevre birimleri, bilişim güvenliği altyapısının yanı sıra bir hastanenin en önemli bileşenleri arasında yer alan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmetini de Türk Telekom olarak biz sağlıyoruz. Hastanenin açılışından itibaren 500 personelimiz 5 yıl süresince HBYS veri giriş işlemleri ile ilgili hizmet verirken, 100’ü aşkın çalışanımızla da hastanenin bilişim altyapısının yönetilmesini ve işletilmesini sağlayacağız".


Ümit Önal, Türk Telekom olarak şehir hastaneleri projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:00
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