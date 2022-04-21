Ankara Ramazan Bayramı 2022 namaz saati kaç? Ankara bayram namazı saati 2022

Ankara'da cami ve mescitlerde Ramazan Bayramı namazı için hazırlıklar devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte Ankaralılar bayram namazı için cami ve mescitlee akın edcek. Ankara Ramazan Bayramı namaz saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Ankara bayram namazı saati 2022

Ramazan Bayramı namazı için camilere gidecek olan binlerce Ankaralıar “2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara’da 2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramının ilk günüdür. Ankara’da Ramazan Bayram namazı saat 06:20’da kılınacak.

Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram Namazının Kılınışı birinci rekat:

Ramazan Bayram namazı için önce niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina. duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.