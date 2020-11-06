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Aktüel Ankara polisinden 'Çukur' operasyonu
Aktüel

Ankara polisinden 'Çukur' operasyonu

Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde "Çukur" adını verdikleri barakalar bölgesinde birlikte hareket eden ve kendilerine "Yurtlu Kardeşler" ile "Aramaz Grubu" ismini veren suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:06:00 -
Ankara polisinden 'Çukur' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Sincan bölgelerinde faaliyet gösteren, kendilerine "Yurtlu Kardeşler" ve "Aramaz Grubu" adını veren suç teşkilatını yakalamak için eylem başlattı.

Emniyet güçleri, söz konusu örgüt mensuplarının "Çukur" adlı kışla alanında birlikte hareket ettiklerini, kahvehanelerde "çökme" dedikleri  yağmalama yaptıklarını ve vatandaşlara karşı silahlı eylemler düzenlediklerini belirledi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyonu gerçekleştiren ekipler, O.M.H. ve U.Ç'nin elebaşları oldukları belirlenen suç örgütüne yönelik 34 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 5'i cezaevinde bulunan 33 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 7 tabanca, 600 tabanca fişeği, av tüfeği, bazı ilaçlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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