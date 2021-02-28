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Ekonomi “Ankara, öncü ve örnek olmaya hazır”
Ekonomi

“Ankara, öncü ve örnek olmaya hazır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan yeme içme mekanlarının, üretici, tedarikçileri ve binlerce çalışanıyla 1 Mart’ta kademeli açılmayı beklediğini belirterek, “Ankara kademeli açılmada öncü ve örnek olmaya hazır.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:22:00 -
“Ankara, öncü ve örnek olmaya hazır”

Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, yönetim kurulu üyeleri, 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir araya geldi. Baran, 1 Mart’tan itibaren kademeli geçiş konusunun ele alındığı görüşmede, geçen yılın mart ayından bu yana yaşanan süreçte, yeme içme sektörünün kısmen ya da tamamen kapanmadan dolayı sıkıntılı günler yaşadığını bildirdi. Sektörün “yerinde karar” dönemine geçilmesiyle heyecanlı bir bekleyiş içine girdiğini belirten Baran, kademeli normalleşme sürecinin yeme içme sektörü dışında birçok sektörü yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

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