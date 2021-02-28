“Ankara, öncü ve örnek olmaya hazır”

Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, yönetim kurulu üyeleri, 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir araya geldi. Baran, 1 Mart’tan itibaren kademeli geçiş konusunun ele alındığı görüşmede, geçen yılın mart ayından bu yana yaşanan süreçte, yeme içme sektörünün kısmen ya da tamamen kapanmadan dolayı sıkıntılı günler yaşadığını bildirdi. Sektörün “yerinde karar” dönemine geçilmesiyle heyecanlı bir bekleyiş içine girdiğini belirten Baran, kademeli normalleşme sürecinin yeme içme sektörü dışında birçok sektörü yakından ilgilendirdiğini vurguladı.