Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete girecek

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de yarın devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Ankara-Niğde Otoyolu ikinci kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun 113 kilometre otoyol ve 39 kilometre bağlantı yoluyla toplam 152 kilometrelik ikinci kesimindeki çalışmalar tamamlandı. Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

- Ulaşımdan sanayiye, ticaretten turizme kadar kolaylık

Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı verecek.

Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.



