Ankara merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Ankara merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Ankara merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve 6 ilde eş zamanlı yapılan iki ayrı dolandırıcılık operasyonunda toplam 19 şüpheli tutuklandı.

Ankara merkezli olarak Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyon'da eş zamanlı iki büyük dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

 

DEFİNE VE SAHTE YETKİLİ DOLANDIRICILIĞI

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, şüphelilerin kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya elçilik çalışanı gibi tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Şüpheliler, mağdurların arazilerinde uydudan define veya tarihi eser tespit ettiklerini iddia ederek, önceden yerleştirdikleri değersiz materyalleri (sahte altın ve eser) mağdurlarla birlikte çıkarıyordu.

Daha sonra bu "buluntuları" tanıdıkları vasıtasıyla yüksek fiyata satma vaadiyle para topluyorlardı.

Bu operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden, mahkeme kararıyla 15 kişi tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 kişi ise serbest kaldı.

 

SAHTE BELGE DÜZENLEME ŞEBEKESİ

 

Öte yandan, Ankara merkezli olarak Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl'de düzenlenen Mali Suçlarla Mücadele operasyonunda ise 13 şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.

Bu şüphelilerin, kamu kurumları ile anlaşmaları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı/silahsız özel güvenlik belgesi, gassallık, mesleki yeterlilik ve SRC belgeleri düzenlediği tespit edildi.

Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Toplamda iki operasyonda tutuklanan kişi sayısı 19 oldu.

 

YILMAZ DURMUŞ

Sahtekar, adı üstünde sahtekar, tabii ki sahtekar sahtekarlığını yapacak, ancak bu sahtekarların dümen suyuna kapılanların ekseriyeti cahillikten değil aç gözlülüklerinden dolayı kısa zamanda zahmetsiz vurgun yapma peşinde oldukları için sahtekarları tabiiki lanetliyorum, amma açık gözlülük yapanlara da zerre kadar acımıyorum. Çünkü kendi kendilerini tuzağa düşürüyorlar

