Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haberler - Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 29 kişi için gözaltı kararı çıakrtıldı.30 Ekim 2018 Salı 08:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında Ankara dahil 7 ilde gözaltı kararı verildi.
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