Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye darbe
Ankara merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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