Ankara Mamak'ta Bir Binada Patlama: 1 Kişi Yaralandı

Olay, Mamak ilçesi Mutlu Caddesi üzerinde bulunan bir binada gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Dört katlı binanın üçüncü katında henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İlk iddialar patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı yönünde oldu.

GÜ VENLİK NEDENİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın hemen ardından binada yangın çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı dairede yalnız yaşayan 50 yaşındaki L.Ü. isimli vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PATLAMANIN KESİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlatırken, doğalgaz ekipleri de binada güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik nedeniyle çevresindeki binalarla birlikte patlamanın meydana geldiği bina da tahliye edildi. Patlamanın kesin nedeni, olay yerinde detaylı inceleme yapan uzman ekiplerin çalışması sonucu belirlenecek.