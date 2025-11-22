Alışılmışın dışı deneyim! Bu okulda zil çalmıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başından itibaren zilsiz eğitim uygulamasına geçtiklerini söyledi. İlçe genelindeki okullarda yaklaşık 2,5 aydır zillerin çalmadığını belirten Taştan, şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlatılan zilsiz okul uygulaması ile yeni bir döneme adım atılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, öğrencilerimizin zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Zilsiz okul uygulaması, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin zillerle değil, belirlenen zaman dilimleriyle düzenlendiği bir sistemdir. Bu sistem, öğrencilerin ders aralarında acele etmeden dinlenmelerine, sosyal etkileşimde bulunmalarına ve kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine olanak tanır. Pazar ilçesinde tüm okullarımızda zilsiz okul uygulamasına geçtik. Bu sayede öğrencilerimize sorumluluk bilinci ve zamanı yönetebilme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz." Taştan, Milli Eğitim Bakanlığınca ilçelerinin pilot bölge seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.