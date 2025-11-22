  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Alışılmışın dışı deneyim! Bu okulda zil çalmıyor

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alışılmışın dışı deneyim! Bu okulda zil çalmıyor

Tokat Pazar'da tüm okullarda zil sesi kaldırıldı; öğrenciler ders ve teneffüs düzenini tamamen kendi sorumluluklarıyla sürdürüyor.

1
#1
Foto - Alışılmışın dışı deneyim! Bu okulda zil çalmıyor

Tokat’ın Pazar ilçesinde bu yıl eğitim düzeni köklü bir değişimle sessizliğe büründü.

#2
Foto - Alışılmışın dışı deneyim! Bu okulda zil çalmıyor

Pazar ilçesinde bulunan 22 okulda eğitim gören 1600 öğrenci, zil sesi duymadan eğitimlerini sürdürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı başında zilsiz eğitim uygulamasına geçildi. İlçe genelindeki 22 okulda okuyan öğrenciler, zil çalmadan okula geliyor, teneffüslerde dışarı çıkıyor, sınıfa dönüyor ve derslerine başlıyor.

#3
Foto - Alışılmışın dışı deneyim! Bu okulda zil çalmıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başından itibaren zilsiz eğitim uygulamasına geçtiklerini söyledi. İlçe genelindeki okullarda yaklaşık 2,5 aydır zillerin çalmadığını belirten Taştan, şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlatılan zilsiz okul uygulaması ile yeni bir döneme adım atılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, öğrencilerimizin zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Zilsiz okul uygulaması, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin zillerle değil, belirlenen zaman dilimleriyle düzenlendiği bir sistemdir. Bu sistem, öğrencilerin ders aralarında acele etmeden dinlenmelerine, sosyal etkileşimde bulunmalarına ve kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine olanak tanır. Pazar ilçesinde tüm okullarımızda zilsiz okul uygulamasına geçtik. Bu sayede öğrencilerimize sorumluluk bilinci ve zamanı yönetebilme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz." Taştan, Milli Eğitim Bakanlığınca ilçelerinin pilot bölge seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

#4
Foto - Alışılmışın dışı deneyim! Bu okulda zil çalmıyor

Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Mürteza Kılıç ise başlangıçta bu uygulamanın zor ve sıkıntılı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Yıllardır zil sesi ile eğitim yaptıklarını vurgulayan Kılıç, "Fakat ilk haftadan itibaren çok hızlı biçimde hem biz hem öğrencilerimiz alıştı. Zilsiz eğitimde öğrencilerimizin zaman kavramını ve zamanı iyi kullanma kavramını gayet iyi şekilde öğrendiklerini düşünüyoruz." şeklinde konuştu. 9. sınıf öğrencilerinden Fatmanur Biçer de "Zilsiz eğitim öğrencinin özgüvenini geliştiriyor. Kendi öz denetimini de geliştirmiş oluyor öğrencinin. İlk başlarda alışmakta zorlandık. Şu anda gayet iyi düzende işliyor. Gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asim keskin

birinxcisi okulun Ismi rahatsiz edici. ikincisi Almanyadaki okullarin ezici cogunlugunda zil calmaz. Herkes dersin ne zaman bitecegubu builri hocalarda dersini ona göre ayarlar belirledigi zaman icinde de konusunu bitirir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik

İsrail basını Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen güvenlik forumuna değindiği haberinde “Suriye parçalanırken İsrail, PKK/PYD ittifakını..
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değ..
Android dünyasında taşlar yerinden oynuyor! iPhone ile dosya paylaşımı dönemi başlıyor!
Teknoloji

Android dünyasında taşlar yerinden oynuyor! iPhone ile dosya paylaşımı dönemi başlıyor!

Google, uzun süredir merakla beklenen hamleyi yaparak Apple’ın AirDrop sistemine benzer paylaşım özelliğini Android’e taşımaya hazırlanıyor...
Asgari ücret için geri sayım başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan şaşırtan tahmin
Gündem

Asgari ücret için geri sayım başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan şaşırtan tahmin

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık’ta toplanmadan önce hem uzmanlar hem de yapay zekâ modelleri 2026 maaş tahminlerini açıkladı. ChatGPT v..
İsrail'den suikast! Şehit oldu
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Kandan beslenen terör devlet İsrail, Lübnan’ın güneyinde İHA ile suikast gerçekleştirdi.
Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok
Gündem

Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok

Amedspor yöneticisi Laleş Ertuğrul Uysal, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına sert tepki göstererek partisinden ayrıldığını duyurdu. Kararın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23