Ankara Kültür Yolu Festivali'nde kentin 60 lezzet noktası tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü Lezzet Noktaları Projesi ile kentte belirlenen 60 lezzet noktası, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğindeki gastronomi buluşmasında tanıtıldı.

Yalçınkaya, festival için hazırladığı "Bir Sofrada Ankara" menüsünü de bu buluşmada tanıttı. Menüde şu lezzetler yer aldı:

Kalecik karası hardaliye

Dene çorbası

Patlıcan bayıldım

Sütte ciğer

Kara kabak cizleme

Kuzukulağı buzlaması

Ayaş domates

Ankara tava

Çubuk vişneli muhallebi

Şehirlerin gastronomik kimliğini görünür kılmayı ve yerel mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan projeyle 19 şehirde toplam 817 lezzet noktası belirlendi. Ankara ise 60 lezzet noktasıyla bugüne kadarki en geniş seçkiye sahip şehir olarak öne çıktı.

Lezzet noktalarını danışma kurulu belirliyor

TGA Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, lezzet noktalarını Türkiye'nin önde gelen ödüllü gastronomi şefleri ile gastronomi akademisyenlerinden oluşan danışma kurulunun belirlediğini, seçilen yerlere sene boyunca taşıdıkları "Lezzet Noktası" logosunun verildiğini söyledi. Fisunoğlu'nun aktardığına göre bu noktalar, Kültür Yolu Festivali'nin internet siteleri ile GOTürkiye sitesinde 11 dilde yerli ve yabancı turiste ulaşacak şekilde yer alıyor.

Yeme-içmeyi turizmin en önemli başlığı olarak tanımlayan Fisunoğlu, "Her ne amaçla seyahat edilirse edilsin iyi bir lezzet sizi daha uzun konaklatıyor, ekonomiye daha çok katkıda bulunuyorsunuz" dedi. Esnafın programın içinde olmasını en kritik konu olarak niteledi. Restoranlara gitmeyi teşvik ettiklerini anlatan Fisunoğlu, "Bu şehirde bu lezzetler var, uğramadan gitme" dediklerini, gastronomi şefleriyle birlikte belirledikleri noktalara gidip lezzet avına çıktıklarını ve bunu medyada duyurduklarını aktardı.

Programa şu ana kadar Türkiye'nin 110 önemli şefinin, gastronomi yazarının ve hocasının gönüllü katıldığını belirten Fisunoğlu, "3 şef ile başladık, bu hafta Ankara'da 11 şefimizle beraberiz. Lezzet noktalarımız sadece yerel mutfakla sınırlı değil. Bir turist farklı mutfakları da deneyimleyebilir" ifadelerini kullandı.

"Ankara'nın ciddi bir ürün yelpazesi var"

Şef Mehmet Yalçınkaya ise kentin öne çıkan lezzetlerini heyetle birlikte belirleyip tabelaları astıklarını, Ankara'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin bu noktalara ulaşmasını sağladıklarını söyledi. "Konumuz sadece yemek değil ürün. Ankara'nın ciddi bir ürün yelpazesi var" diyen Yalçınkaya, kentin eski pastaneleri, çorbacıları, lokantaları ve dönercileri bulunduğunu, bu ürünlerin de tanıtıldığını dile getirdi.

Gastronomiye verilen destek için Bakan'a teşekkür eden Yalçınkaya, "Kurulan heyetle birlikte lezzet noktaları her yıl seçilmeye devam edilecek" dedi.