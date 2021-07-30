Ankara kulislerini sallayan iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a büyük şok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için iki isimle temas halinde olduğu iddiası gündem oldu.

İki isimle temasta

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP liderinin Milllet İttifakı'nın da kabul edeceği siyaset üstü iki isimle temas halinde olduğunu iddia etti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş değil

Gazeteci Selvi, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıklarını düşünmediğini; bu isimlerin bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmet etmesini istediğini yazdı.

Kendi adaylığı B planda

CHP liderinin kendi adaylığını ise A planı olarak değil de B planı olarak tuttuğunu belirtti.

Söz konusu iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken, CHP liderinin temas halinde olduğu iki isim merak konusu oldu.

Ortada henüz netleşen bir durum olmadığının altını çizen Selvi, "nabız yoklanıyor" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum" demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "zamansız bir açıklama" diyerek bu sözlere tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener ne demişti?

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP’nin Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur" ifadelerini kullanmıştı.