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Ankara-İstanbul karayolu trafiğe kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan D-100 Karayolu Düzce mevkiinde kayan tır, Ankara-İstanbul karayolunu trafiğe kapattı.

15 Ocak 2019 Salı 16:39
Ankara-İstanbul karayolu trafiğe kapandı

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul’dan Bolu’ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 FVH 09 plakalı tır, kar yağışı sebebi ile çıkamadığı Bolu Dağı’ndan geri dönmek isterken bir anda kaydı. Kayan tır bariyerlere çarparak durabilirken, kapatan tır sebebi ile yol trafiğe kapandı.

Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Karayolları ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza sebebi ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler araçlarından inerek yolun trafiğe açılmasını bekledi.

D-100 Karayolu İstanbul istikametinden ilerlemek isteyen araçlar TEM Otoyolu’na yönlendirilirken, ekipler yolu trafiğe kapatan tırın kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeni ile Ankara istikametinde de araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Ulaşım, D-100 Karayolu'nda her iki istikametten de güçlükle sağlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:39
  1. Düzce
  2. Ankara
  3. D-100 Karayolu İstanbul istikameti
  4. Bolu Dağı geçişleri
  5. Bolu Dağı

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