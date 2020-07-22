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Eğitim

Ankara İmam Hatip Lisesi en düşük yüzdelik dilim en yüksek yüzdelik dilim 2020

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını açıkladı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılmaya başlandı. Peki Ankara’da okullar kaç puan ve kontenjan ile öğrencileri kabul ediyor? Ankara İmam Hatip Liseleri taban puanları 2020. Ankara İmam Hatip Liseleri en düşük yüzdelik dilim en yüksek yüzdelik dilim 2020. İşte detaylı bilgiler.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:15:00 - 2020-07-22 20:16:11
Ankara İmam Hatip Lisesi en düşük yüzdelik dilim en yüksek yüzdelik dilim 2020

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklanacak. İşte Ankara İmam Hatip Liseleri en düşük yüzdelik dilim en yüksek yüzdelik dilim 2020.

LGS 2020 lise puanları yüzdelik dilimleri için tıklayınız

MEB e okul tercihleri için tıklayınız

 

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