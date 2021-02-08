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Ekonomi Ankara İl Emniyeti’nde yaza hazırlık başladı
Ekonomi

Ankara İl Emniyeti’nde yaza hazırlık başladı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü açık ihale usulü ile yazlık oto lastiği alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:07:00 -
Ankara İl Emniyeti’nde yaza hazırlık başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara İl Emniyeti 34 kalemde toplam 1940 adet yazlık oto lastiği alımı gerçekleştirecek. Açık ihale 02.03.2021 tarih ve saat 10.30’da Ankara Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu-Konya yolu üzerinde Yenimahalle’de gerçekleştirilecek.

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