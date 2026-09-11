Ankara İHH’dan Suriye’ye Eğitim Desteği: Hacı Bayram Veli İlkokul Hizmete Açıldı

Dünyanın farklı bölgelerinde kalıcı eserler kazandıran İHH, Suriye’deki eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

360 Öğrenciye Eğitim İmkânı

Altı derslikten oluşan yeni okul, bölgede eğitime erişim sıkıntısı çeken 360 çocuğa güvenli ve sağlıklı bir ortamda ders başı yapma imkânı sunacak. Açılış programında, savaşın olumsuz etkilerinin sürdüğü bölgelerde eğitimin kritik rolüne dikkat çekilerek yardım çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.

"Yardımlarımız Devam Edecek"

Törende konuşan İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, savaşın ilk gününden itibaren Suriye halkının yanında olduklarını belirterek, "Eğitime her zaman büyük önem verdik. 2016 yılında bölgede kurduğumuz ilk üniversiteden mezun olan yüzlerce gencimiz bugün ülkelerine hizmet ediyor. Desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.

‘Çocukların yüzlerindeki gülüş heyecan verici’

Açılışta söz alan Suriye Milletvekili Ahmet Zeydan, Hayyan beldesinin ağır bedeller ödediğini ve altyapısının büyük zarar gördüğünü ifade ederek, "Çocukların yeniden gülümsediğini ve geleceğin inşa edildiğini görmek büyük bir mutluluk ve bizleri heyecanlandırıyor. Başta Türkiye olmak üzere İHH’ya şükranlarımızı sunarız" dedi.

Halep Valiliği yetkililerinden Reşe Abdurrahim ise İHH’nın savaşın başından bu yana her alanda yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Gayemiz insanı yaşatmak. Harabeye dönen değerleri ayağa kaldıran bu emeklerin Suriye halkı için huzur ve kalkınmaya vesile olmasını dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

İHH Suriye Temsilcisi Hamza Dinçer de desteklerinden dolayı Ankara halkına teşekkür etti.

Tören, hatıra ağaçlarının dikilmesi ve öğrencilere kırtasiye setlerinin hediye edilmesinin ardından sona erdi.

Okula İsmi Verilen Hacı Bayram Veli Kimdir?

1352 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Solfasol köyünde doğan Hacı Bayram Veli, Anadolu'da medrese eğitimi almış önemli bir mutasavvıf ve ilim insanıdır. Ömrünü ilme adayan Hacı Bayram Veli, eserleriyle Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'i etkilemiş; rivayete göre İstanbul'un fethini de yıllar öncesinden müjdelemiştir.