Ankara için son anketler kafa karıştırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlere güvenmediğini söylemesi üzerine meşruluğu tartışılan halk yoklamaları, tepkilere neden olacak açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ankara için yapılan son anketler, şirketlerin sağlıklı sonuçlar elde edemediğinin kanıtı niteliğinde. Gezici'nin son anketinde Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'a fark attı. ORC'nin anketinde ise Yavaş, Özhaseki'nin yüzde 5 önünde çıktı.06 Mart 2019 Çarşamba 09:27
Anket şirketleri yaptıkları anket sonuçlarını il il açıklamaya devam ediyor. Bu seçimin en tartışmalı ili şüphesiz ki Ankara oldu. Ankara için yapılan anketlerin tümü farklı sonuçları gösteriyor.
Özhaseki fark attı
Gezici'nin araştırmasına göre Ankara'nın yüzde 46'sı Özhaseki'yi, yüzde 41'i ise Yavaş'ı destekliyor. Kararsızlar dağıtıldığı zamansa Özhaseki'nin oy oranı yüzde 51'e, Yavaş'ın oyu yüzde 46'ya yükseliyor.
İYİ Parti hazmedemedi
Gezici'nin anketinde Özhaseki'nin önde çıkması üzerine İYİ Parti, söz konusu araştırma şirketine dava açmaya karar verdi.
ORC anketinde Yavaş önde
Ankara için bir diğer anketi ise ORC yaptı. ORC'nin anketine göre Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 41 iken, Mehmet Özhaseki'nin oy oranı güldürdü. ORC, Özhaseki'ye yüzde 36'lık bir oran verdi.
Şirketler güven vermiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anket şirketlerine güvenmediğini açıklamıştı. 24 Haziran seçimlerinden önce de MHP anket şirketlerinin güvenilir olmadığını söylemişti. Anket şirketleri, 24 Haziran seçimlerinde MHP'nin baraj altında kalacağını söylemiş, milliyetçi cephe seçimlerde tüm spekülasyonlara rağmen yüzde 11.1 oy oranıyla barajı geçmişti.
Son günlerde meşruiyeti tartışma konusu olan araştırma şirketleri, açıkladıkları birbirinden farklı anket sonuçları nedeniyle, kamuoyu nezdinde tepkilerin odağı olmaya devam ediyor.
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