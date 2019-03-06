Ankara için son anketler kafa karıştırdı

Anket şirketleri yaptıkları anket sonuçlarını il il açıklamaya devam ediyor. Bu seçimin en tartışmalı ili şüphesiz ki Ankara oldu. Ankara için yapılan anketlerin tümü farklı sonuçları gösteriyor.

Özhaseki fark attı

Gezici'nin araştırmasına göre Ankara'nın yüzde 46'sı Özhaseki'yi, yüzde 41'i ise Yavaş'ı destekliyor. Kararsızlar dağıtıldığı zamansa Özhaseki'nin oy oranı yüzde 51'e, Yavaş'ın oyu yüzde 46'ya yükseliyor.

İYİ Parti hazmedemedi

Gezici'nin anketinde Özhaseki'nin önde çıkması üzerine İYİ Parti, söz konusu araştırma şirketine dava açmaya karar verdi.

ORC anketinde Yavaş önde

Ankara için bir diğer anketi ise ORC yaptı. ORC'nin anketine göre Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 41 iken, Mehmet Özhaseki'nin oy oranı güldürdü. ORC, Özhaseki'ye yüzde 36'lık bir oran verdi.

Şirketler güven vermiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anket şirketlerine güvenmediğini açıklamıştı. 24 Haziran seçimlerinden önce de MHP anket şirketlerinin güvenilir olmadığını söylemişti. Anket şirketleri, 24 Haziran seçimlerinde MHP'nin baraj altında kalacağını söylemiş, milliyetçi cephe seçimlerde tüm spekülasyonlara rağmen yüzde 11.1 oy oranıyla barajı geçmişti.

Son günlerde meşruiyeti tartışma konusu olan araştırma şirketleri, açıkladıkları birbirinden farklı anket sonuçları nedeniyle, kamuoyu nezdinde tepkilerin odağı olmaya devam ediyor.