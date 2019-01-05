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Ankara için kar yağış uyarısı

Ankara'da yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:54
Ankara için kar yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 santimetre örtü bırakacağı belirtildi.

Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara'daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:54
  1. Ankara
  2. kar yağışı
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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