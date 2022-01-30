Yurdun büyük bölümü yaklaşık on gündür soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Ankara’da yaşayanlar ise kar yağışının ne zaman etkili olacağını araştırmaya başladı.

Ankara hava durumu güncel | Ankara kar yağışı ne zaman?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra orta kuvvete kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.