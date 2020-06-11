  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ankara gündemine bomba gibi düşen 'kabine' iddiası

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bir değişiklik planladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:00:00 - 2020-06-11 09:04:43
Ankara gündemine bomba gibi düşen 'kabine' iddiası

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Meclis'te kabine değişikliği heyecanı yaşandığını ifade etti.

Meclis bahçesinde oturup milletvekilleriyle sohbet ettiğini belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti cephesinde çifte heyecan yaşanıyor. Meclis Başkanlığı seçimi ve kabine değişikliği söylentileri. Erdoğan’ın birkaç gün Ankara dışında olması, Bakanlar Kurulu’nun değişeceği yönündeki beklentileri artırmış. Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı ve kabine değişikliğini eşzamanlı olarak yapacağını tahmin ediyorlar.

Kabine değişikliğine gelince, Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılacağı ve değişimin sınırlı tutulacağı dışında bir bilgi yok. İsim isim hangi bakanların değişeceğini Erdoğan dışında kimse bilmiyor.

Ha bu arada, Erdoğan Ankara’ya döner, Meclis Başkanlığı seçimi yapılır ama kabineye dokunmazsa hayal kırıklığına uğrayan az olmaz. Ama sürpriz olmamalı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı