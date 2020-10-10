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Aktüel Ankara Garı önündeki terör saldırısında ölenler Çorum'da anıldı
Aktüel

Ankara Garı önündeki terör saldırısında ölenler Çorum'da anıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:07:01 -
Ankara Garı önündeki terör saldırısında ölenler Çorum'da anıldı

ÇORUM (AA) - Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler, saldırının 5. yılında Çorum'da anıldı.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri, patlamada hayatını kaybeden ve yaralananlar için saygı duruşunda bulunup, yere karanfil bıraktı.

"Barış için gittik katledildik", "Ankara katliamını unutturmayacağız" yazılı pankartlar açan KESK üyeleri, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Yaşasın barış mücadelemiz" şeklinde sloganlar attı.

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, gazetecilere, Ankara'da barış isteyen kişilere düşmanca saldırıldığını söyledi.

Ankara Tren Garı'ndaki terör saldırısının emek, barış ve demokrasi uğruna ödenen ağır bedellerden biri olduğunu belirten Veldet, "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'mize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdi. Katliamın 5'inci yılında sözümüzü bir kez daha yeniliyoruz. Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkararak barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin var olduğu Türkiye'yi, yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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