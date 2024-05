Ankara Emniyeti’ndeki Cumhur İttifakı’na kumpas iddiasıyla ilgili olay çıkış! “Mesele sanıldığından çok daha derin” dedi ve bunu açıkladı

Takvim gazetesinden Ergün Diler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki Cumhur İttifakı’na kumpas iddiasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Meselenin “sanıldığından çok daha derin” olduğunu ileri süren Diler, “Bu çatışma halidir. Durum böyle olunca engel olduğu düşünülen her kurum, her kişi, her organizasyon hedef olur” dedi. Diler, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) ANKARA'da çok kişi olan biteni anlamış değil! Olan biteni "ŞU CU", "BU CU" diye açıklamak gerçeğe sırt dönmekten fazla bir şey ifade etmez! Önce büyük mücadeleyi çözmek sonra da bölgesel aritmetiği anlamak durumundayız. MHP ve DEVLET BEY bölgesel ritmin karşısında olduğu için hedefti.

Doğal olarak AK PARTİ de Başkan Erdoğan da... Bu sarsıntı tek bir olay ya da birkaç emniyet mensubu üzerinden okunmamalıydı. Sanıldığından çok daha DERİN'di...

İngilizler OSMANLI'yı tasfiye edince Ortadoğu'da cetvelle çizdikleri DEVLETLER kurdular.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

20'ye yakın! Hiçbiri o sınırlar içindeki insanlar tarafından kurulmadı. Kurduruldu. Hepsinin bölgesel görevleri vardı. Şimdi ise yeni bir sayfa açılmak isteniyor. Türkiye'ye rol vermek isteyenler olduğu gibi budamak isteyenler de vardı. Bölgesel değişimi tetikleyenler Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle ekonomik ve siyasi rota tutturup sağlıklı yolculuk yapmasını engelliyorlar.

İçerideki tansiyonun nedeni bu.

İsimlere girip olayı sınır içine hapsetmek bana pek makul gelmiyor. İçerideki sıkıntıların ana nedeni ANKARA'nın SİYASİ HEDEFLERİ ile PARAYI ELİNDE TUTANLARIN HEDEFLERİNİN ÖRTÜŞMEMESİDİR! Bu çatışma halidir. Durum böyle olunca engel olduğu düşünülen her kurum, her kişi, her organizasyon hedef olur. Şimdi MHP üzerinden yaşananlara da böyle bakılmalıydı.

Pek çok ülkede o toprakları yöneten güç iktidar değildir.

"GİBİ YAPANLAR" vardır.

Doğaldır. Ancak tek bir güç olan bitene karar verirdi. Çok kez de o güç o sınırların dışında bulunurdu. İSTİHBARAT OPERASYONLARINA

KURGULARINA ve ALINACAK sonuçlara böyle bakılmalıydı. Sahneye konulan oyunda AK PARTİ ile MHP'nin ayrılması, ayrılmıyorsa da birlikte "erimesi" düşüncesi hakimdi.

Akılcı, şeffaf ve oyun bozucu adımlar atılmalıydı. Konu sadece CUMHUR İTTİFAKI'nın surlarında gedik açmaktan ibaret değildi. Daha ötesi vardı. Bunu bilerek oyunu bozarak gidilmeliydi.

Son döneme iyice bakıldığında HAMLELERİN GEÇ

ANLAŞILDIĞI ORTADAYDI...

Oyunu kuranlar vazgeçmiş değildi. Kimsenin alan boşalttığı da yoktu…”