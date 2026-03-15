İslam Memiş’ten kritik uyarı: “Bu fırsatı kaçırmayın"

Bölgedeki savaş gerilimi küresel piyasaları etkilerken altın fiyatlarında beklenen sert yükseliş henüz görülmedi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, mevcut seviye için yatırımcılara bazı tavsiyelerde bulundu.

Altın piyasasında dikkat çeken durgunluk

Bölgede yaşanan jeopolitik gerilim küresel piyasaları sarsarken, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında beklenen güçlü yükseliş henüz gerçekleşmedi. Uzun süredir yukarı yönlü hareket eden altın, son günlerde daha sakin bir seyir izliyor.

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın ve döviz tarafına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından oluşan tabloya dikkat çekti.

“Merkez Bankası kararı sürpriz olmadı”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararını değerlendiren Memiş, bunun piyasalar için beklenen bir adım olduğunu belirtti.

Memiş, kararın sürpriz olmadığını ifade ederek piyasada sert bir hareket oluşmadığını ve genel görünümün şimdilik sakin seyrettiğini söyledi.

Gram altında kritik eşik

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Memiş, mevcut durgunluğun uzun sürmeyebileceğini vurguladı.

Uzman isim, gram altının 7 bin 300 TL seviyelerinde (şuanda daha da düştü 7 bin 100) olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Altın tarafındaki dinlenme çok sürmeyebilir. Yükseliş beklentim devam ediyor. Bana göre bu seviyeler alım fırsatı. Fiyatlar çok düşük kalmaz, tekrar yukarı yönlü hareket başlayabilir.”

Memiş’e göre altın yatırımcılarının piyasadaki bu sakin dönemi fırsat olarak değerlendirmesi gerekiyor.

Döviz piyasası için tahminini açıkladı

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İslam Memiş, doların yatırım aracı olarak eski cazibesini kaybettiğine dikkat çekti.

Memiş, Türk Lirası karşısında ABD Doları için yaklaşık 50 TL seviyesinde bir beklentisi olduğunu belirtti.

Euro için ise daha güçlü bir tablo öngören Memiş, Euro kurunun 63–64 TL bandına ulaşabileceğini ifade etti.

Piyasa uzmanlarına göre jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının kararları ve küresel ekonomik görünüm önümüzdeki dönemde altın ve döviz piyasalarında yeni hareketlere yol açabilir.