Ankara Emniyeti merkezli “darbe girişimi”nde onun da adı geçmişti! Uğur Dündar’la ilgili bomba iddia! Bunu yapacaktı ama, bir el durdurdu

Ankara Emniyeti merkezli “darbe girişimi”nde Uğur Dündar'ın da adının geçtiğini belirten Turgay Güler, Dündar’ın, kendisiyle ilgili “Gayrimeşru çocuğu var” iddialarının orkalıkta dolaştığı günlerde yaptığı ‘Yarın gündem değişecek bekleyin’ çıkışını hatırlattı. “Herkes olağanüstü bir şey beklerken o çıkıp 'Balıkesir Belediyesi'nin şu kadar borcu var' dedi. İddiam odur ki Uğur Dündar o gün başka bir şey açıklayacaktı ama bir el durdurdu. Ben ispatlayamam ama yargı ispatlayabilir” ifadelerini kullanan Güler, Akşam gazetesindeki bomba yazısında şunları kaydetti:

“Tesadüfen, şans eseri haberimiz oluyor. Bir yıl boyunca pişiriliyor son anda gizli tanığın ifşasıyla ortaya çıkıyor. Dua edin ki ses kaydı da var! Olmasa herkesin işi zor! Düşünün ki FETÖ otuz-kırk yıllık bir yapılanmanın ardından kalkışabilmişti 17/25 Aralık darbe girişimine. Ardından da 15 Temmuz!

Haliyle insan şimdi ister istemez merak ediyor bu cesareti bu kadar kısa süre içinde nereden buldular diye. Binlercesi devlet içinden sökülüp atıldı oysa.

Önce gizli tanık Serdar Sertçelik'e bir ifade metni hazırlanıyor sonra da kendisine ezberletiliyor. Ayağında elektronik kelepçe olmasına rağmen yurtdışına kaçışına göz yumuluyor. Daha sonra Alman gizli servisine çalışan Erk Acarer'in programı ayarlanıyor. Sertçelik o programa çıkacak ve kendisine ezberletilenleri anlatıp Türkiye'yi karıştıracak. Fakat Sertçelik son anda vazgeçiyor. Kendisinden beklenenin aksine kumpasçıları ele veriyor. Acarer ve kumpasçılar şokta tabi ki! Yetinmiyor bir de ses kaydı yayınlıyor. Allah'tan ses kaydı var yoksa uğraş dur.

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Üç kıçı kırık polis şefi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bunları yaparken Başmüdürün haberi olmuyor! Valla kimse kusura bakmasın ben ikna olmam. Öyledir değildir bilmem ama beni kimse buna inandıramaz. Hadi diyelim ki olmuyor! Bu bile başlı başına bir fecaat.

Kahraman Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cüleri bilmeyen var mıdır mesela? Görevlerine başlatıldılar yeniden! Gördüğüm ve son yıllarda bas bas bağırdığım konu şudur ki sermaye ile bürokrasi el ele vermiş Erdoğan'a operasyon çekiyor ve bununla kimse mücadele etmiyor. Oysa kasabada herkes biliyor!

Ankara Emniyeti merkezli bu darbe girişiminde Uğur Dündar'ın da adı geçti. Şaşırmadım. Bir iddiam da yok kaldı ki kendisi yalanladı. Doğru mudur, değil midir bunu araştırmak yargının, emniyetin işi. Nedir o iddia? Serdar Sertçelik'e o ifade tutanağı ezberletilirken Uğur Dündar da oradaymış yahut telefonla katılmış. Öyle midir bilmem? Ama bildiğim bir şey var! Hani bir kadın çıkmış ve Uğur Dündar'ın babası olduğunu iddia etmişti. İşte o günlerde Uğur Dündar sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve 'yarın gündem değişecek bekleyin' dedi.

Yarın gündem değişecek!

Bekleyin!

Bekledik ama gündem değişmedi. Oysa Uğur Dündar Sözcü TV'de gündemi değiştirecek acayip açıklamalar yapacaktı. Sahi ne oldu? Niye yapmadı? Herkes olağanüstü bir şey beklerken o çıkıp 'Balıkesir Belediyesi'nin şu kadar borcu var' dedi.

İddiam odur ki Uğur Dündar o gün başka bir şey açıklayacaktı ama bir el durdurdu. Ben ispatlayamam ama yargı ispatlayabilir!

Görünen o ki behemehal tedbir alınmaz ve gereği yapılmazsa arkası gelecek. Birileri düğmeye bastı. Konu sadece Ankara Emniyeti'nden ibaret değil.

Bu arada 'Osman Kavala serbest bırakılsın' türkülerini de bu olayların dışında tutmayın.

Osman Kavala tartışması bu işlerin tam da göbeğinde!”