Ankara, ‘ekonomi ve iklim değişikliği’ temalı fuara hazırlanıyor

Baran, ‘EKO İklim’ adlı fuarın büyük yankı uyandıracağını belirtti.

Sorumluluk büyük

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Baran, Meclis tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması’nın birçok sektöre önemli sorumluluklar yüklediğini de dile getirdi. Baran, Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını ‘karbon nötr’ hale getirmeyi hedeflediğini anımsattı. “Gerekli adımların atılmaması halinde 2026 yılından itibaren yılda 2 milyar Euro olmak üzere 2050’ye kadar yaklaşık 60 milyar Euro karbon vergisi ödemek durumunda kalınacak” hatırlatmasında bulundu. Karbon nötr hedefinin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini anlatan Baran, “İşte onun için ‘EKO İklim’ fuarını organize ediyoruz” dedi.

En çok etkilenecek ülkelerdeniz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise “AB’nin iklim değişikliğini önlemeye dönük kurallarından en çok etkilenecek ülkelerden biri Türkiye. Bu konuda da ilk aksiyonu üreticiler almalı” diye konuştu. Özdebir, ayrıca “Türkiye’de 2026 yılına kadar uluslararası akreditasyona sahip karbon ayak izi verilerini doğrulayacak bir kuruma ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.