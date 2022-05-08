Ankara ekmek fiyatları 2022 ne kadar? Ankara ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

Ankara'da ekmeğe zam mı geldi? Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zamlar gelmeye devam ediyor. Ankara'da ekmeğin fiyatına zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan yeni açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Ata ekmeği (çiftli) 400 gr 6 TL oldu.

Ankara halk ekmek ne kadar?

Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor. Kepek ekmek 200 gr 5 TL, kepek ekmek 400 gr 10 TL, tam buğday ekmeği200 gr 5 TL, tam buğday 400 gr 10 TL, çavdar ekmeği 200 gr 5 TL, köy ekmeği 200 gr 5 TL, Trabzon ekmeği 650 gr 12 TL'den satılmakta. Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi;