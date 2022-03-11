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Ekonomi Ankara EGO fiyatları güncel | Ankara toplu ulaşım zammı 2022
Ekonomi

Ankara EGO fiyatları güncel | Ankara toplu ulaşım zammı 2022

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Ankaralılar toplu taşıma ücretlerine ne kadarlı bir zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, Ankara EGO zam oranı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-03-11 22:30:00 -
Ankara EGO fiyatları güncel | Ankara toplu ulaşım zammı 2022

Ankara'da toplu taşıma araçlarının sürücüleri kontak kapattı. Eylemin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarında biniş ücretinin artırılması için teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'na sundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, Ankara EGO fiyatları ne oldu?

Ankara EGO fiyatları güncel | Ankara toplu ulaşım zammı 2022

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

Yeni fiyat tarifesine göre toplu taşımada tam bilet 4,5 liradan 6,5 liraya yükseltildi. Öğrenci tarifesi ise 2,5 liradan 3,5 liraya çıkartıldı.

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