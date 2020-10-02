  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:04:27 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...
Dünya

Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu.
AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız
Medya

AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın köstebeği eski astsubay Erdal Baran'ın, "Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi" dediği ve T..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay