Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.