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Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:59:53 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.

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