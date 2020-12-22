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Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "FETÖ lehine kasıtlı paylaşımlar" hakkında soruşturma başlattı
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "FETÖ lehine kasıtlı paylaşımlar" hakkında soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:07:32 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "FETÖ lehine kasıtlı paylaşımlar" hakkında soruşturma başlattı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis merkezleri ve cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaları dile getiren kişiler hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti devleti ve anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "​Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir." ifadesine yer verildi.

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