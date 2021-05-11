Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail Büyükelçiliğine teşekkür belgesi vermesi büyük tepki çekti.
Terör devleti İsrail'in polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.
Saldırılarda 331 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.
İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi
Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırılarına sessiz kalırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına destek verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA da, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi.
BELPA tarafından İsrail Büyükelçiliği'ne yazılan teşekkür belgesinde; "Sayın İsrail Büyükelçiliği. Mutluluğun başkentinde başlatmış olduğumuz İftar Ver kampanyamızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 500 iftar ve sahur paketi desteğinde bulundunuz. Sayenizde onlara destek olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" denildi.