Ankara Büyükşehir Belediyesinden çağrı: Çadır diktik, tebrik bekleriz
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye önüne 15 metre çadır yaptığını, belediye meclisinde bu icraata teşekkür istediklerini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye önüne 15 metre çadır yaptığını, belediye meclisinde bu icraata teşekkür istediklerini söyledi.
"Bir yanda TOGG, İHA ve SiHA üreten Erdoğan, bir yanda çadır." diyen Burhan, "Ufuk bu, teşekkür ediyorum" dedi.