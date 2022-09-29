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Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesinden çağrı: Çadır diktik, tebrik bekleriz
Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çağrı: Çadır diktik, tebrik bekleriz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye önüne 15 metre çadır yaptığını, belediye meclisinde bu icraata teşekkür istediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 22:59:00 -

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye önüne 15 metre çadır yaptığını, belediye meclisinde bu icraata teşekkür istediklerini söyledi.

"Bir yanda TOGG, İHA ve SiHA üreten Erdoğan, bir yanda çadır." diyen Burhan, "Ufuk bu, teşekkür ediyorum" dedi.

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