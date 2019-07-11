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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ihmal! Dehşete düşüren olay sonrası savcılık harekete geçti

Geçtiğimiz ay 3 kişinin sele kapılarak can verdiği Ankara'da, kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşerek büyük ihmal sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Salih Alşeyhhüseyin'in ölümünün ardından CHP'li belediyeye tepki yağıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ tarafından kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusundaki ölümle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık yaşanan olayla ilgili olarak ASKİ'ye müzekkere yazarak, ilgili sorumluların tespit edilerek, savcılığa bildirilmesini istedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:59
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ihmal! Dehşete düşüren olay sonrası savcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli Salih Alşeyhhüseyin'in (6) semt pazarında kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ), müzekkere yazarak, olayla ilgili sorumluların tespit edilerek, savcılığa bildirilmesini istedi. Öte yandan Salih'in düştüğü kuyu, ASKİ tarafından yeni kapak monte edilerek kapatıldı.

Olay, önceki gün Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına meydana geldi. 4 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp 5 çocuklarıyla Ankara'ya yerleşen Hayat ve Hasan Alşeyhhüseyin çifti, akşam saatlerinde atık meyve ve sebze toplamak için pazara çıktı. Çiftin yanında götürdüğü Salih Alşeyhhüseyin, bir anda ortadan kayboldu. Ailenin, çocuklarının kapağı açık olan kanalizasyon kuyusuna düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine polis ve itfaiyeden yardım istendi. ASKİ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ve itfaiyenin yaptığı aramalar sonucu küçük Salih’in cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Hatip Çayı'nda bulundu.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, ASKİ’ye müzekkere yazarak, kanalizasyon kapağının açık bırakılmasının sorumlularının tespit edilmesini istedi. Savcılık, ayrıca bilirkişi oluşturarak, olay yerinde inceleme yapmasını ve inceleme neticesinde kusur oranının belirlenmesini de talep etti. Savcılık kaynakları, ASKİ’ye yazılan müzekkerenin cevabı ve bilirkişi raporunun ardından sorumlular hakkında işlem yapılacağını belirtti.

Öte yandan Salih'in düşerek yaşamını yitirdiği kanalizasyon kuyusu, ASKİ tarafından yeni kapak monte edilerek kapatıldı.

Muhtar: Kapakları alıyorlar

Boğaziçi Mahallesi Şeref Sipahi, Suriyeli ailenin, pazar dağıldıktan sonra ihtiyaçlarını karışlamak için pazara geldiğini söyleyerek, "Aile o sırada çocuklarının ortadan kaybolduğunu fark ediyor. Sağa sola bakınırken rögar kapağının olmadığını fark ederek yetkili birimlere bildiriyor. Yapılan incelemede çocuğun kapağı olmayan kuyuya düştüğü, yaklaşık da 2 kilometre ilerde bulunduğu bildirildi. Normalde pazar yerimiz ayaküstü olduğu için kapak olmaması mümkün değil. Fakat bu Salı günleri pazar kurulduktan sonra gerek pazarcı tezgahları toplanırken, gerekse hurdacılar bunu sık sık yapıyorlar, kapakları alıyorlar. O gün belki farkına varılmamış olabiliyor; ama ertesi gün biz veya duyarlı bir vatandaşın talebi ile kapak konuyordu. O gün kapak vardı; çünkü olmaması mümkün değil, pazarın içi. Yani binlerce kişi orada yürüyor. Maalesef böyle bir olay yaşandı" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:59
  1. Ankara
  2. ASKİ
  3. Salih Alşeyhhüseyin

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