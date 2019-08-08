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Ankara Büyükşehir Belediyesi işçileri ikramiyeleri ne zaman verilecek?

31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğinin sözünü veren Mansur Yavaş, seçimlerin üzerinden dört ay geçmesine rağlen EYT konusunda bir adım atmış değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
Ankara Büyükşehir Belediyesi işçileri ikramiyeleri ne zaman verilecek?

31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğinin sözünü veren Mansur Yavaş, seçimlerin üzerinden dört ay geçmesine rağlen EYT konusunda bir adım atmış değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı’nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor. AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, belediye işçilerine ödenmeyen ikramiyeleri sordu. Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ikramiyelerin neden ödenmediği sorusuna tatmin edici bir cevap veremedi. Yavaş; “8.5 milyar borcu ben yapmadım. Meclisi ben bu tartışmalara boğmak istemiyorum. Geçmişi konuşuyorsan geçmişten gelen borç. Geçmişte ödeniyordu da para mı basıp ödüyordu. Faizli para çekip çekip ödüyor. Konu Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT idi ben EYT’ye cevabımı verdim” ifadeleriyle ikramiye konusunu savsakladı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
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