Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kar ile buzlanmaların yoğun olarak yaşandığı yol ve kaldırımlarda kullanılmak üzere öz kaynaklarıyla buz çözücü solüsyon ürettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden BelPLAS Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, 6 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından kar ve buzlanmalarda kullanılan çevre dostu buz çözücü solüsyon üretimini gerçekleştirdi.

BelPLAS'ın kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında günde 10 ton üreteceği buz çözücü solüsyon ile kış aylarında ortaya çıkan maliyetin düşürülmesi hedefleniyor.

- "Çevreye, doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor"

Buz çözücü solüsyon üreten firmalara göre daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden BelPLAS Ar-Ge Sorumlusu Özgün Kırdar, ürettikleri solüsyonun asfalt, kaldırım ve araçlara zarar vermediğini vurguladı.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda kendi imkanlarıyla buz çözücü solüsyonu ürettiklerini aktaran Kırdar, şunları kaydetti:

"Buz çözücü solüsyon çalışmamız diğer üretici firmalara göre daha uygun şartlarda ve daha az maliyetle yapılmaktadır. 8 kişilik AR-GE ekibimizle birlikte seri üretime devam ediyoruz. Ürünümüzü Karayolları Teknik Şartnamesi'nden de başarıyla geçirdik. Analiz sonuçlarına göre ürettiğimiz solüsyon, asfalta, araç tekerliklerine hatta araçların kendisine ve kaldırımlara zarar vermiyor. Buz çözücü solüsyonlar yollarda, kaldırımlarda yani kar ve buz sorununun olduğu her alanda kullanılabilecek niteliğe sahip. Diğer buz çözücü solüsyonlara göre çevreye, doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor."