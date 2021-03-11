  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Altınpark personel alımı! Anfa Altınpark personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Altınpark personel alımı! Anfa Altınpark personel alımı ne zaman?

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Anfa Altınpark işletmeleri, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda, Anfa Altınpark bünyesinde çalıştırılmak üzere bin 100 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Anfa Altınpark personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:46:00 -
Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Altınpark personel alımı! Anfa Altınpark personel alımı ne zaman?

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Anfa Altınpark işletmesine personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan ilana göre personel alımına başvuracak adayların en az ilkokul mezunu ve 25 yaşında olmaları gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Anfa Altınpark personel alımı ne zaman?

Anfa Altınpark şirketi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 10.03.2021 – 11.03.2021 tarihine kadar Altınpark Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 142/6 Altındağ/Ankara adresine gelerek başvuruyu bizzat kendileri yapmak gerekmektedir.

Anfa Altınpark personel alımı başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2-25 yaşını doldurmuş olmak / Askerliğini yapmış olmak

3-Sabıka Kaydı bulunmamak

4-En fazla lise mezunu olmak / dışarıda ve ayakta çalışmaya uygun olmak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eğer doğruysa ortalık karışır! NATO'dan hain PKK planı
Gündem

Eğer doğruysa ortalık karışır! NATO'dan hain PKK planı

NATO'nun Irak'ta terör örgütü PKK ile ilgili tehlikeli bir hamleye kalkıştığı ileri sürüldü. Alınan bilgilere göre NATO'nun, terör örgütüne ..
Bölgede kriz her an patlak verebilir!
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu belirtere..
PSG, Barcelona'ya diz çöktürdü
Spor

PSG, Barcelona'ya diz çöktürdü

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta Barcelona'yı 4-1 yenen PSG maçın rövanşında Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay