Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Altınpark personel alımı! Anfa Altınpark personel alımı ne zaman?
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Anfa Altınpark işletmeleri, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda, Anfa Altınpark bünyesinde çalıştırılmak üzere bin 100 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Anfa Altınpark personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Anfa Altınpark işletmesine personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan ilana göre personel alımına başvuracak adayların en az ilkokul mezunu ve 25 yaşında olmaları gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Anfa Altınpark personel alımı ne zaman?
Anfa Altınpark şirketi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 10.03.2021 – 11.03.2021 tarihine kadar Altınpark Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 142/6 Altındağ/Ankara adresine gelerek başvuruyu bizzat kendileri yapmak gerekmektedir.
Anfa Altınpark personel alımı başvuru şartları nelerdir?
1-T.C vatandaşı olmak
2-25 yaşını doldurmuş olmak / Askerliğini yapmış olmak
3-Sabıka Kaydı bulunmamak
4-En fazla lise mezunu olmak / dışarıda ve ayakta çalışmaya uygun olmak