Ankara büyükşehir belediye meclis üyesi sonuçları 31 Mart yerel seçim Ankara

Ankara belediye meclis üyeleri 2019. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için kararını verdi. Kesin olmayan sonuçları göre, AK Parti 15 büyükşehir 24 il, 534 ilçe, CHP 11 büyükşehir 10 il ve 185 ilçe, MHP 1 büyükşehir 10 il ve 144 ilçe, HDP 3 büyükşehir 5 il ve 50 ilçeyi kazandı. Ankara seçim sonuçlarına göre, Mansur Yavaş yüzde 50.93, Mehmet Özhaseki yüzde 47.11 oranında oy aldı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir belediye meclis üyeleri sonuçları nasıl oldu? Ankara büyükşehir belediye meclis üye sonuçları son dakika hangi isimler Ankara belediyesi meclis üyesi listesine girdi? İşte son dakika Ankara yerel seçim sonuçları meclis üyesi listesi.

31 Mart 2019 Ankara yerel seçim sonuçları ve son dakika gelişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Ankara seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Ankara yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Ankara'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 12253, oy kullanan seçmen sayısı 328614, geçerli oy sayısı 3162112 oldu. AK Parti %44.8 oy oranına, CHP %43,8 oy oranına, MHP %7,8 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları son dakika oy oranları kim kazandı? 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl oluştu? Ankara ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı?

Ankara büyükşehir belediyesi meclis üyeliğinde çoğunluk kimde?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde,"Büyükşehirlerde belediye başkanlıklarını kaybettik ama belediye meclis üyelerinde çoğunluk yine Cumhur İttifakı'nda. Vatandaşımız kontrolü Cumhur İttifakı'na verdi" dedi.

Büyükşehir belediye başkanlıklarının kaybedilmiş olmasına rağmen, belediye meclis üyeleri olarak çoğunluğun yine Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirten Kalaycı; "Biliyorsunuz ki büyükşehir belediye meclis üyeleri ilçelerden geliyor. İlçelerde de Cumhur İttifakı'nın çok önemli üstünlüğü var. İstanbul'da 39 ilçenin 25'ini, yine Ankara'da da 25 ilçenin 22'sini kazandık. Milletimiz bir yandan belediye başkanlığını karşımızdaki ittifaka verirken, diğer yandan kontrolü Cumhur İttifakı'nda bıraktı" şeklinde konuştu.

Kalaycı, Ankara'da Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı meclis üyelerine bağlı kalarak karar vermesi gerekeceğini belirterek şunları söyledi: "Mansur Yavaş Ankara'da nasıl faaliyet gösterecek? Bunu kendisini engellemek anlamında söylemiyorum. Çoğunluğumuz sebebiyle mecliste Cumhur İttifakı'nın kararlarıyla hareket etmek zorunda olacak. İlerleyen zamanlarda bunun sonuçlarını da göreceğiz"

AK Parti Ankara seçim sonuçlarına itiraz etti

Öte yandan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki seçim sonuçlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Özcan, başkentte 25 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildiğini duyurdu. Özcan, "Oyların heba edilmesine razı gelemeyiz. 25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik." dedi.

2014 Ankara Büyükşehir belediyesi meclis üyesi dağılım

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 140 üye bulunuyor. Bu üyelerin partilere göre dağılımı şöyle olmuştu: AK Parti 100 (belediye başkanıyla birlikte), CHP 21, MHP 15, Bağımsız 3, BBP 1.