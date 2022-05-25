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Ekonomi Ankara Beypazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Beypazarı sonuçları:
Ekonomi

Ankara Beypazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Beypazarı sonuçları:

TOKİ Beypazarı sonuçları: Ankara Beypazarı konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Ankara Beypazarı TOKİ 2+1 290 ve 3+1 138 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Beypazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Ankara Beypazarı TOKİ sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 11:04:00 - 2022-05-25 11:14:53
Ankara Beypazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Beypazarı sonuçları:

TOKİ Ankara Beypazarı konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Beypazarı TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Ankara Beypazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Ankara Beypazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Mehmet İlbeyi

Hatice Güneş

Mehmet Can Deniz

Mehmet Aydoğan

Sahura Gökmen

Halime Başal

Erhan Çakan

Ülviye Kılıç

Fikriye Usluca

Abdülkadir Bal

Mehemt Ali Yeşilkaya

Mehmet Ali İkizoğlu

Hasan Hüseyin Gürer

Hasan Yıldırım
ustafa Bayraktar
Mahir Özkan

Mehmet Yılmız

Hayri Acar

Yunus Ağuz

Mustafa Çağatay Baltacı

Mualla Çetin

Hüseyin Çetinkaya

Meliha Eken

beypazarı toki sonuçları

Nazmi Ayık

Meryem Ay

Zeliha Tunckara

Ömer Kerem Dardeniz

Coşkun Yılmaz

Mahmut Devrim dursun

Sevgi Korkut

Hüseyin Özkan Sağlam

Emine Karaoğlu
Yunis Çevik

Huri Koçak
Servet Özdemir

 

HAkan Evren

Ahmet Fırat Sırt

Halil İbrahim Pulat

Ayşen Tüzün

Saniye Tuğrul
Abdullah Çanak

Mesut Çalışkan
Makbule İremgül Araboğa

Kübra Tunay Keleş

Bedüre Doğan

Yusuf Şenol

Zeki Erçoban

Nevzat Işık

Hayri Özkan

Selahattin Ekşi

Necati Çiftçi

Erdal Cantürk

Hatice Hanım Güzel

Selahattin Pekşen

Yaşar Ülker

Batıkan Yılmaz

Serpil Çoşkun

Tansu Nigar

Ali Çağlayan

Elif Yıldırım

serkan Ördek

Zeynep Ak

Muharrem Güneş

Ali Yıldırır

mustafa Çeliktaş

Sonğül Şahin

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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