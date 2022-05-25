Ankara Beypazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Beypazarı sonuçları:
TOKİ Beypazarı sonuçları: Ankara Beypazarı konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Ankara Beypazarı TOKİ 2+1 290 ve 3+1 138 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Beypazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Ankara Beypazarı TOKİ sonuçları isim listesi.
TOKİ Ankara Beypazarı konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Beypazarı TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Ankara Beypazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Ankara Beypazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Mehmet İlbeyi
Hatice Güneş
Mehmet Can Deniz
Mehmet Aydoğan
Sahura Gökmen
Halime Başal
Erhan Çakan
Ülviye Kılıç
Fikriye Usluca
Abdülkadir Bal
Mehemt Ali Yeşilkaya
Mehmet Ali İkizoğlu
Hasan Hüseyin Gürer
Hasan Yıldırım
ustafa Bayraktar
Mahir Özkan
Mehmet Yılmız
Hayri Acar
Yunus Ağuz
Mustafa Çağatay Baltacı
Mualla Çetin
Hüseyin Çetinkaya
Meliha Eken
Nazmi Ayık
Meryem Ay
Zeliha Tunckara
Ömer Kerem Dardeniz
Coşkun Yılmaz
Mahmut Devrim dursun
Sevgi Korkut
Hüseyin Özkan Sağlam
Emine Karaoğlu
Yunis Çevik
Huri Koçak
Servet Özdemir
HAkan Evren
Ahmet Fırat Sırt
Halil İbrahim Pulat
Ayşen Tüzün
Saniye Tuğrul
Abdullah Çanak
Mesut Çalışkan
Makbule İremgül Araboğa
Kübra Tunay Keleş
Bedüre Doğan
Yusuf Şenol
Zeki Erçoban
Nevzat Işık
Hayri Özkan
Selahattin Ekşi
Necati Çiftçi
Erdal Cantürk
Hatice Hanım Güzel
Selahattin Pekşen
Yaşar Ülker
Batıkan Yılmaz
Serpil Çoşkun
Tansu Nigar
Ali Çağlayan
Elif Yıldırım
serkan Ördek
Zeynep Ak
Muharrem Güneş
Ali Yıldırır
mustafa Çeliktaş
Sonğül Şahin
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın