Ankara Barosu'ndan skandal karar! Sınır ötesi harekatı savunan avukata ceza
Ankara Barosu, terör örgütlerine karşı sınır ötesi harekata karşı çıkarak bölücü örgüte destek veren başka bir avukata tepki gösteren avukata ceza verdi.
ÇINAR DEMİR ANKARA
Çoklu baro düzenlemesinin ne kadar yerinde olduğunu gösteren olayda avukat Kerem Altıparmak, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı’nı savunmasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Terör örgütü yandaşlarının tezlerini savunan Altıparmak’a avukat olan Mikail Yılmaz tepki gösterdi. Altıparmak’ın şikayetiyle Yılmaz hakkında soruşturma başlatan Ankara Barosu, ‘Sen misin teröre karşı harekatı savunan’ diyerek Yılmaz’a “uyarma” cezası verdi.