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Gündem Ankara Barosu'ndan skandal karar! Sınır ötesi harekatı savunan avukata ceza
Gündem

Ankara Barosu'ndan skandal karar! Sınır ötesi harekatı savunan avukata ceza

Ankara Barosu, terör örgütlerine karşı sınır ötesi harekata karşı çıkarak bölücü örgüte destek veren başka bir avukata tepki gösteren avukata ceza verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 22:03:00 -
Ankara Barosu'ndan skandal karar! Sınır ötesi harekatı savunan avukata ceza

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Çoklu baro düzenlemesinin ne kadar yerinde olduğunu gösteren olayda avukat Kerem Altıparmak, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı’nı savunmasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Terör örgütü yandaşlarının tezlerini savunan Altıparmak’a avukat olan Mikail Yılmaz tepki gösterdi. Altıparmak’ın şikayetiyle Yılmaz hakkında soruşturma başlatan Ankara Barosu, ‘Sen misin teröre karşı harekatı savunan’ diyerek Yılmaz’a “uyarma” cezası verdi.

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