Ankara Barosu'na Kelime-i Tevhid bayraklı protesto!

CHP'nin arka bahçesi Ankara Barosu, Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşte Kelime-i Tevhid sancağı açanlarla İstanbul Valisi Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baro öte yandan Tevhid sancağı taşıyan İsmail Aydemir adlı vatandaşı darbeden Ege Akersoy'un şiddet eylemine de destek verdi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Ankara Barosu’nu protesto etti.

Ellerinde Tevhid sancağıyla Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen grup, basın açıklaması okudu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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15 Temmuz'da evlerinden abdest alıp sokaklara çıkan kahraman Anadolu halkı, tanklara yalın göğüsleriyle karşı koyarken, onlara bu izzet ve cesareti aşılayan kelime-i tevhid olmuştur. Bugün Gazze'de bir avuç yetim mücahit, Filistin halkıyla beraber dünyanın en azgın ölüm makinelerine karşı savaşıyorken ve tüm dünyaya sabrın ve direnişin ne olduğunu öğretiyorken onların sabır ve direniş kaynağı yine kelime-i tevhid olmuştur.

Ankara Barosu, İstanbul’daki eyleme katılanlara ve tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır. Burada bu ülkenin Müslüman gençleri olarak haykırıyoruz: Ey kendini bilmez gafiller, siz bilmez misiniz ki her bir Müslüman fert tevhid bayrağını yüreğine nakış nakış işlemiştir. Siz bilmez misiniz ki dünyadaki iki milyar Müslüman, kelime-i tevhid için yaşar ve kelime-i tevhid için can verir. Siz bilmez misiniz ki emperyalist güçler bu toprakları işgal etme girişiminde bulunduğunda; çocuk, kadın, yaşlı ve erkek demeden herkes kelime-i tevhid için mücadele etmiş, onların iradesini temsil eden ilk meclis açılırken kelime-i tevhid nidaları semalarımızda yankılanmıştır.