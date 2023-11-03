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Gündem Ankara Barosu tarafından görevden alınan LGBT karşıtı avukat isyan etti!
Gündem

Ankara Barosu tarafından görevden alınan LGBT karşıtı avukat isyan etti!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 02:02:00 - 2023-11-03 02:16:51
Ankara Barosu tarafından görevden alınan LGBT karşıtı avukat isyan etti!

Eşcinsel sapkınların arka bahçesi Ankara Barosu, LGBT karşıtı avukat Merve Ayvalı'yı görevden aldı.

Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyen Ayalı, “Birçok meslektaşım bana destek verdiler ama bu baskıcı iklime teslim oldukları için LGBT konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar ve azınlık haline getirmeye çalışıyorlar” dedi.

LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alınan avukat Merve Ayvalı ve avukat arkadaşları Ankara adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasından sonra İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ayvalı, “Geçtiğimiz haziran ayında onur ayı adı altında Ankara Barosu kadın hakları merkezi bir etkinlik düzenlemişti. Ben de bu etkinliğe kişisel sosyal medya hesabımdan bir tepki gösterdim. Bu etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini Ankara Barosu’nun LGBT ideolojisinin propagandasını yaptığını dile getirdim. Bu ifadelerimin ne yazık ki eleştiri sınırlarını aştığını düşünmüş olacak ki Baro yönetimi hakkımda disiplin kovuşturması başlattı ve benim Ankara Barosu çocuk hakları merkezi başkan yardımcılığı görevimden ve hem çocuk hakları hem de kadın hakları merkezi üyeliklerinden çıkarılma kararımı verdi." ifadelerini kullandı.

Avukat Ayvalı sözlerinin devamında Ankara Barosu'na şöyle tepki gösterdi:

Biz artık Baroların bu anlayıştan temizlenmesi gerektiğini LGBT dayatmasının propagandasını ve ideolojisini örgütlememeleri gerektiğini tam tersine çocukları korumak, kadınları korumak, aileyi ve toplumu korumak için bu dayatmayla mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.
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