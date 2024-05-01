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Gündem Ankara bakımsızlığa kurban gitti! Metrolarda su seviyesi artınca elektrikler kesildi
Gündem

Ankara bakımsızlığa kurban gitti! Metrolarda su seviyesi artınca elektrikler kesildi

Yeniakit Publisher
2024-05-01 01:41:00 -
Ankara bakımsızlığa kurban gitti! Metrolarda su seviyesi artınca elektrikler kesildi

EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını duyurdu.

İstanbul gibi Ankara da CHP belediyeciliği nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. En ufak bir yağışta sorunlar ortaya çıkıyor.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."

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