Ankara bakımsızlığa kurban gitti! Metrolarda su seviyesi artınca elektrikler kesildi

İstanbul gibi Ankara da CHP belediyeciliği nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. En ufak bir yağışta sorunlar ortaya çıkıyor.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."