Ankara 1 Nolu Barosundan Tevhid bayrağı taşıyan Müslüman hakkında suç duyurusu

Ankara 1 Nolu Barosu, Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde gerçekleşen Filistin'e destek yürüyüşünden dönerken elinde Tevhid bayrağı bulunması nedeniyle ırkçı bir tip tarafından saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'e ve Tevhid bayrağının alana sokulmasına müsaade edilen görevliler hakkında suç duyurunda bulunduğunu duyurdu.

Hukuk tekniği bakımından gülünç kabul edilecek ve ciddiye alınabilecek bir tarafı olmayan bu suç duyurusu, tam da Ankara 1 Nolu Barosu'nun temsil ettiği kesimin zeka seviyesine hitap edecek cinsten. Ancak yaşanan hadise azgın azınlığım Müslümanlara düşmanlık etmedeki bitmez motivasyonunu göstermesi açısından oldukça önemli.

Müslümanlara karşı yapılan şiddeti olumlamakla birlikte suçtan zarar göreni suçlu konumuna düşürmeye çalışmak da 28 Şubatların yılmaz savunucusu Ankara 1 Nolu Barosu'na yakışırdı zaten.



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