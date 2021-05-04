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Teknoloji ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesinde büyük artış
Teknoloji

ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesinde büyük artış

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesi arttırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:59:00 -
ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesinde büyük artış

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) sınıfı Silahlı İnsansız Hava Aracı, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Şu ana kadar TUSAŞ tarafından 200 kilogram olarak lanse edilen ANKA İHA’nın faydalı yük kapasitesi, SavunmaSanayiST tarafından edinilen bilgiye göre resmen 250 kilogram olarak güncellendi.

3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan yeni bir güncelleme ile ANKA’nın faydalı yük kapasitesi, 350+ kilogram olarak revize edilmiştir.

ANKA İHA, 250 kilogram faydalı yük ile 30.000ft irtifa 24+ saat boyunca havada kalabiliyor. Azami dört adede kadar Roketsan MAM-L mühimmatı ile teçhiz edilen ANKA İHA, uydudan haberleşme yeteneğine de sahip. ANKA’nın faydalı yük kapasitesindeki 50 kilogramlık artış, ‘teorik’ olarak iki adet daha MAM-L mühimmatına eşdeğer nitelikte.

Ayrıca, Türk SİHA’ları için halihazırda dörtlü bir MAM-L salanı geliştiriliyor. AKSUNGUR SİHA’da kesin olarak kullanıma alınacak bu salan ünitesi, teknik açıdan mümkün olması durumunda ANKA SİHA tarafından da kullanılabilecek. Böylelikle halihazırda dört adet MAM-L mühimmatı taşıyabilen ANKA SİHA’nın, sekiz adet MAM-L taşıyabileceği tahmin edilmekte.

ANKA’nın uydudan haberleşme yeteneğine sahip konfigürasyonu olan ANKA-S, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı; link üzerinden haberleşme yapan konfigürasyonu olan ANKA-B, yine Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ve sinyal istihbaratı gerçekleştiren konfigürasyonu olan ANKA-I ise MİT tarafından kullanılıyor.

Ayrıca TUSAŞ, 80 milyon ABD Doları değerindeki sözleşme ile Tunus’a üç adet ANKA-S İHA teslimatı gerçekleştirecek.

SavunmaSanayiST

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