Anka, Pakistan iş birliğiyle güçlendirilecek

İki kuruluş arasında 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında özellikle Anka İHA’nın geliştirilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda Anka’ya ait bileşenlerin üretilmesi ve kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor. İHA’lar için potansiyel pazarı büyütmek ve Pakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak için imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ ve NESCOM, istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden birlikte sorumlu olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Anka sistemleri kapsamında Pakistan ile yaptıkları sözleşmenin İHA sektörüne önemli kazanımları olacağını belirtti. Kotil, “Bu sayede İHA’larımızın güçlenmesi sağlanacak. Tarihten gelen kardeşliğimizi her iki ülkenin kazanımları için devam ettirmemiz çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız insan kaynağı iş birliğini yine bu sözleşmede de hayata geçireceğiz. Bunun yanında, üretim ve özellikle teknolojik gelişimleri de birlikte geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.