ANKA da teslim oldu! Erdoğan öne geçti

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Ülke genelinde, oy sayımı devam ediyor.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. 81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

ANKA teslim oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde yazan CHP yandaşı ANKA teslim oldu.

Yandaş ajansın verilerine göre; sandıkların yüzde 87,8'i açıkladı. Buna göre; oyların Erdoğan 50.6'sını Kılıçdaroğlu ise 49,40'ını aldı.



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Soldan çarklı Anka Ajansı, ilk sonuçlar gelmesinden bu yana ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösterirken, geçtiğimiz dakikalarda gerçeğe teslim oldu ve Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu kabul etti...