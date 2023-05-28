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Gündem ANKA da teslim oldu! Erdoğan öne geçti
Gündem

ANKA da teslim oldu! Erdoğan öne geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:23:00 - 2023-05-28 19:45:17
ANKA da teslim oldu! Erdoğan öne geçti

Türkiye'de seçim heyecanı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını, Anadolu Ajansı'nın tersine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde yazan CHP yandaşı ANKA sonunda gerçeğe teslim oldu. Yandaş ajansın verilerine göre; sandıkların yüzde 87,8'i açıkladı. Buna göre; oyların Erdoğan 50.6'sını Kılıçdaroğlu ise 49,40'ını aldı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Ülke genelinde, oy sayımı devam ediyor.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. 81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

ANKA teslim oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde yazan CHP yandaşı ANKA teslim oldu.

Yandaş ajansın verilerine göre; sandıkların yüzde 87,8'i açıkladı. Buna göre; oyların Erdoğan 50.6'sını Kılıçdaroğlu ise 49,40'ını aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soldan çarklı Anka Ajansı, ilk sonuçlar gelmesinden bu yana ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösterirken, geçtiğimiz dakikalarda gerçeğe teslim oldu ve Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu kabul etti... 

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