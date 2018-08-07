Anjin sorununuz varsa bu yöntemleri deneyin

ANJİN NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Anjin sorununuz var ise ilk önce 2 tatlı kaşığı kadar papatya çiçeği ile sadece 1 tatlı kaşığı kadar aynısefa çiçeği ve birde 1 yemek kaşığı kadar okaliptüsü iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı iyice ufalayın. Sonra bu karışımı 300 mili litrelik kaynar suyun içine atın ve en az 120 saniye kadar ateşte ısıtın.

Hazırladığınız bu karışımı ilk önce 26 derecelik ısıdayken daha sonra da her gün sadece 1 derece düşürerek boğazınızı iyice çalkalayın. Karışımın ısısı 16 dereceye gelene dek uygulamaya devam edin. Bu uygulamaya 1 ay boyunca devam edebilirsiniz.

ANJİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Eğer anjin rahatsızlığınız var ise kesinlikle ayakta gezmeyin. Kullandığınız kaşık, çatal ya da bardak gibi gereçleri hemen yıkayın. Bu gereçleri evin içindeki diğer kişilerden uzak tutun. Hastalığınız devam ettiği müddetçe boğazınızı kontrol edin.

Hastalık süresince bolca sıvı tüketin ve kesinlikle çerez özellikle de çekirdekten uzak durun.

Hastalığı en başta fark ettiyseniz hemen limondan yardım alın. Bir an önce kabuklu ve yıkanmış 1 tane limonu dilimleyin. Daha sonra bu limonları yavaşça ve sadece uzunca çiğneyerek yutun. Limonu yuttuktan sonra bir müddet herhangi bir şey yiyip içmeyin. Boğazınız bu sürede yanacaktır. Bu da boğazınızdaki enfeksiyonun bu arada temizlendiğine işaret eder.

Anjin başlamış ise hemen sarımsak eklediğiniz ve iyice karıştırdığınız su ile boğazınızı iyice çalkalayın. Bu suyu tam ölçekli hazırlamak için 1 baş kadar sarımsağı iyice ezin ve 200 mili litre kadar ılık ve kaynamış su ile iyice karıştırın. Daha sonra hazırladığınız bu karışımdan 1 yemek kaşığı kadarını 50 mili litre temiz suya dökün. Sonra bu su ile boğazınızı iyice çalkalayın.

Ya da 200 mili litre kadar kaynamış olan suyun içerisine sadece 2 yemek kaşığı kadar pancar suyu ile 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi ve birde 1 tatlı kaşığı kadar balı iyice karıştırın. Bu karışım ile her 1 saatte bir boğazınızı çalkalayın. Bu uygulama sayesinde ilk defadan sonra bile farkı hemen hissedeceksiniz. Bu uygulamada dikkat etmeniz gereken, uygulama sonrasında 15 dakika boyunca bir şey yiyip içmemektir.