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Anız yangını ormana sıçradı; 20 hektarlık alan zarar gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:31
Anız yangını ormana sıçradı; 20 hektarlık alan zarar gördü

Gaziantep'te öğleden sonra, İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Ağalarobası Mahallesi kırsalındaki ağaçlandırma sahası olan ormanlık alanda yangın çıktı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarladaki anızları ateşe verdi. Bu sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yandaki ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ile 150 orman işçisi ve 106'ıncı Topçu Alay Komutanlığı'ndaki askerler sevk edildi. Havadan 5 yangın söndürme helikopteriyle karadan yapılan söndürme çalışmasına destek verildi. 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 20 hektarlık alandaki çam ağaçları zarar gördü.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:31
  1. Gaziantep
  2. İslahiye ilçesi
  3. Anız yangını
  4. orman yangını
  5. yangın söndürme çalışmaları

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