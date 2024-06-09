Anız yangını ormana sıçradı
Adana’da anız yangını kısa sürede ormanlık alanı sıçrarken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
Yangın, Çukurova ilçesine bağlı bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Adan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Anızdan çıktığı tespit edilen yangın kısa ormanlık alana sıçradı. Ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA